AP: Трамп внес неопределенность в вопрос численности американских войск в Европе

По данным агентства, в мае союзники по НАТО были озадачены после того, как Трамп объявил о намерении направить 5 тыс. американских военнослужащих в Польшу спустя несколько недель после распоряжения вывести такое же количество военных из Европы.
Associated Press отмечает, что неопределенность вокруг дальнейших планов Вашингтона влияет на жизнь военнослужащих и может обойтись американским налогоплательщикам в миллионы долларов. При этом администрация Трампа утверждает, что сокращение военного присутствия США в Европе планировалось заранее и координировалось с союзниками.