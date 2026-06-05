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AP: Трамп внес неопределенность в вопрос численности американских войск в Европе

При этом администрация президента США утверждает, что сокращение военного присутствия Соединенных Штатов в Европе планировалось заранее и координировалось с союзниками.

НЬЮ-ЙОРК, 5 июня. /ТАСС/. Американские военные ожидают разъяснений от Пентагона после заявлений президента США Дональда Трампа о численности американского контингента в Европе. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на двух представителей оборонного ведомства США.

По данным агентства, в мае союзники по НАТО были озадачены после того, как Трамп объявил о намерении направить 5 тыс. американских военнослужащих в Польшу спустя несколько недель после распоряжения вывести такое же количество военных из Европы.

Associated Press отмечает, что неопределенность вокруг дальнейших планов Вашингтона влияет на жизнь военнослужащих и может обойтись американским налогоплательщикам в миллионы долларов. При этом администрация Трампа утверждает, что сокращение военного присутствия США в Европе планировалось заранее и координировалось с союзниками.

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