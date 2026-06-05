В Грузии задержали разыскиваемую ФБР аспирантку МГИМО

Ее задержали в Международном аэропорту Тбилиси. Татьяну Курашкевич подозревают в различных преступлениях, в том числе «в содействии преступной деятельности и соучастии в ней, участии в преступном сговоре и отмывании денежных средств». США настаивают на ее экстрадиции.