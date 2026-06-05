Нечаев: число иностранных гостей ПМЭФ показывает провал попыток изолировать РФ

Кроме того, ПМЭФ — это «место, где рождаются идеи», отметил депутат. Нечаев заметил, что с одной стороны повестка «освежается» за счет новых тем, с другой — находят развитие темы, которые поднимались на предыдущих форумах, «Это означает, что мы капитализируем предыдущие наработки и движемся дальше», — заключил лидер партии.