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Нечаев: число иностранных гостей ПМЭФ показывает провал попыток изолировать РФ

Благодаря ежегодному проведению форума можно увидеть, что происходит с миром и страной, заявил лидер партии «Новые люди».

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Присутствие на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) представителей более 100 стран мира показывает, что изоляции России добиться не удалось. Об этом в интервью ТАСС в рамках форума заявил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

«Сейчас на форуме 100 стран присутствует, я видел, что и немцы здесь, и французы, даже США тоже здесь, есть представители бизнеса. Это показывает, что никакой изоляции России добиться не удалось», — сказал Нечаев.

По его словам, благодаря ежегодному проведению форума можно увидеть, что происходит с миром и страной.

Кроме того, ПМЭФ — это «место, где рождаются идеи», отметил депутат. Нечаев заметил, что с одной стороны повестка «освежается» за счет новых тем, с другой — находят развитие темы, которые поднимались на предыдущих форумах, «Это означает, что мы капитализируем предыдущие наработки и движемся дальше», — заключил лидер партии.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.

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