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Матвиенко поддержала идею Путина о переносе госкомпаний из Москвы в регионы РФ

Матвиенко считает, что перенос госкомпаний повысит экономическую устойчивость регионов.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко поддержала инициативу президента России Владимира Путина о переносе крупных корпораций из Москвы в регионы. Об этом она заявила ИС «Вести».

«Перенос крупных корпораций — это тоже очень правильное решение. Президент сказал о необходимости равномерного развития всех субъектов Федерации», — отметила политик.

Матвиенко добавила, что размещение госкомпаний в тех регионах, где сосредоточены их основные производственные мощности, трудовые ресурсы и налоговая база, будет способствовать укреплению экономики и повышению устойчивости местных бюджетов.

Ранее KP.RU сообщал, что реальные зарплаты в России за последние пять лет выросли более чем на 30%. По словам Путина, дальнейший их рост должен быть связан с увеличением производительности труда.

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