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Скандал из-за УПА*: Буданова** вызвали в Варшаву на объяснения

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов, внесенный в России в перечень террористов и экстремистов, в ближайшее время посетит Польшу для переговоров с представителями польского руководства.

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов, внесенный в России в перечень террористов и экстремистов, в ближайшее время посетит Польшу для переговоров с представителями польского руководства. Об этом сообщает польское издание Onet.

По данным издания, одной из главных тем визита станет решение украинских властей присвоить одному из подразделений ВСУ наименование в честь деятелей УПА — организации, запрещенной в России и признанной экстремистской.

Как утверждает Onet, в Варшаве Буданов** должен встретиться с руководителем Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчином Пшидачем. Польская сторона намерена обсудить последствия решения, которое вызвало резкую реакцию в стране.

Поводом для дипломатических контактов стало решение Владимира Зеленского, принятое в конце мая. После присвоения подразделению ВСУ нового почетного наименования ряд польских политиков выступил с критикой украинского руководства.

Среди наиболее жестких заявлений прозвучало предложение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Зеленского ордена Белого орла — высшей государственной награды страны.

Одним из наиболее чувствительных вопросов в отношениях Варшавы и Киева остается тема Волынской резни. Польские власти и общественные организации на протяжении многих лет добиваются увековечения памяти жертв и проведения эксгумационных работ на территории Украины.

Согласно публикации Onet, предстоящие переговоры могут стать попыткой снизить напряженность, возникшую между двумя странами после недавнего решения украинских властей. Вопросы исторической памяти и оценки деятельности украинских националистических формирований продолжают оставаться одним из наиболее сложных аспектов польско-украинского диалога.

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* Организация, запрещенная в России и признанная экстремистской.

** Внесён в России в перечень террористов и экстремистов.

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