В ЛНР ограничили пассажирские перевозки из-за угрозы атак ВСУ

В ЛНР из-за угрозы атак со стороны ВСУ ограничили пассажирские перевозки, сообщили в правительстве республики.
«Внимание: ограничены пассажирские перевозки по дорогам в сторону ДНР, Запорожской и Херсонской областей, Республики Крым», — говорится в сообщении.
Уточняется, что из-за угрозы атак со стороны ВСУ до особого распоряжения субъектам хозяйствования запрещено проводить регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки на участках трасс Р-150 Белгород — Старобельск — Луганск — Донецк — Мариуполь, а также Р-280 «Новороссия» Ростов-на-Дону — Мариуполь — Мелитополь — Симферополь.
Кроме того, запрет касается перевозки на автотранспорте группы детей по территории ЛНР за исключением мероприятий Минобрнауки региона.
Также ограничения вводятся на осуществление движения пригородных поездов. Исключения определяются Минтрансом ЛНР.
«В целях безопасности рекомендуем жителям не использовать для передвижения автодороги Р-150 и Р-280 “Новороссия”. Внутренние автобусные рейсы продолжат функционировать, в некоторых случаях изменится их маршрут», — заявили в правительстве.
Ограничения вступают в силу с 04:00 мск 6 июня.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что для защиты трассы «Новороссия» от атак беспилотников ВСУ разрабатывают специальные мероприятия.
Глава Запорожской области Евгений Балицкий призвал людей не ездить по трассе «Новороссия» из-за мин.