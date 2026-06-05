Дегтярёв — о смене спортсменами гражданства: это и есть отказ от флага

«Очевидно, я плохо к этому отношусь. Было бы удивительно, если бы ответственного за спорт министра спросили и он бы сказал: “Пусть едут”. Это и есть отказ от флага — смена гражданства. Нейтральный статус — это ты едешь, возвращаешься домой, у тебя паспорт российский, медаль дома или в музее российском. Большая разница», — сказал Дегтярёв, слова которого приводит РИА Новости, в ходе ПМЭФ-2026.