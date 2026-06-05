Дегтярёв — о смене спортсменами гражданства: это и есть отказ от флага

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв высказался против смены спортивного гражданства, назвав это фактическим отказом от национального флага страны.
«Очевидно, я плохо к этому отношусь. Было бы удивительно, если бы ответственного за спорт министра спросили и он бы сказал: “Пусть едут”. Это и есть отказ от флага — смена гражданства. Нейтральный статус — это ты едешь, возвращаешься домой, у тебя паспорт российский, медаль дома или в музее российском. Большая разница», — сказал Дегтярёв, слова которого приводит РИА Новости, в ходе ПМЭФ-2026.
По словам Дегтярёва, он негативно относится к смене спортивного гражданства, хотя признаёт, что часть спортсменов за время отстранения могла потерять мотивацию, и рассматривает такие переходы как возможность продолжить карьеру. Он отметил, что именно поэтому была инициирована работа по возвращению российских спортсменов в международный спорт, поскольку в противном случае отток атлетов мог бы усилиться.
Ранее Дегтярёв заявил, что в России никогда не существовало специальной допинговой программы.