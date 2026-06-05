Пашинян: Армения объявила тендер на строительство железной дороги до Турции

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге 22 декабря 2025 года Пашинян заявил о необходимости восстановления железных дорог из Армении в Азербайджан и Турцию. Премьер попросил российских партнеров провести восстановительные работы на участках железных дорог от Ерасха до азербайджанской границы, от Ахурика — до турецкой границы и на участке Иджеван. 24 мая Пашинян заявил, что правительство Армении самостоятельно восстановит железнодорожные пути, ведущие к границам Азербайджана и Турции. Премьер заверил, что в ближайшее время армянская сторона начнет восстановительные работы на участках Гюмри — Ахурик, Ахурик — граница с Турцией.