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Пашинян: Армения объявила тендер на строительство железной дороги до Турции

Премьер-министр республики отметил, что это входит в рамки реализации проекта «Маршрут Трампа для международного мира и процветания».

ЕРЕВАН, 5 июня. /ТАСС/. Армения объявила о тендере на строительство железной дороги от Ахурика до границы с Турцией. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению.

«Мы уже объявили тендер в связи с восстановлением железной дороги Ахурика. Мы в Армении своими средствами [построим]. Россия не сделает — это наша собственность», — сказал он. Пашинян отметил, что это входит в рамки реализации проекта «Маршрут Трампа для международного мира и процветания».

«В 2026 году проекты должны начать реализовывать на земле. И я, и президент [США Дональд] Трамп в нетерпении», — сказал он.

8 августа 2025 года по итогам трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместную декларацию о мирном урегулировании между Баку и Ереваном и создании транспортной коммуникации между основной частью Азербайджана и Нахичеванью. Данный проект получил название «Маршрут Трампа для международного мира и процветания».

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге 22 декабря 2025 года Пашинян заявил о необходимости восстановления железных дорог из Армении в Азербайджан и Турцию. Премьер попросил российских партнеров провести восстановительные работы на участках железных дорог от Ерасха до азербайджанской границы, от Ахурика — до турецкой границы и на участке Иджеван. 24 мая Пашинян заявил, что правительство Армении самостоятельно восстановит железнодорожные пути, ведущие к границам Азербайджана и Турции. Премьер заверил, что в ближайшее время армянская сторона начнет восстановительные работы на участках Гюмри — Ахурик, Ахурик — граница с Турцией.

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