Скворцова: Россия сумела вырваться в лидеры в теме создания вакцины от рака

Россия сумела за очень короткий период вырваться в «лидеры среди лидеров» в теме создания вакцины от рака. Об этом в интервью ведущему RT Рику Санчесу рассказала руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.
Она заявила, что это произошло благодаря развитию в стране биоинформационной школы.
Исследования по разработке онковакцины проводили также США, Германия и Китай, но они пытались сделать единый препарат для всех пациентов, отметила Скворцова.
«Из-за этого эффективность была очень низкая», — поделилась глава ФМБА.
Скворцова также рассказала об итогах испытаний на животных российской вакцины от рака.