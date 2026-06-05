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Скворцова: Россия сумела вырваться в лидеры в теме создания вакцины от рака

Россия сумела за очень короткий период вырваться в «лидеры среди лидеров» в теме создания вакцины от рака. Об этом в интервью ведущему RT Рику Санчесу рассказала руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.

Россия сумела за очень короткий период вырваться в «лидеры среди лидеров» в теме создания вакцины от рака. Об этом в интервью ведущему RT Рику Санчесу рассказала руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.

Она заявила, что это произошло благодаря развитию в стране биоинформационной школы.

Исследования по разработке онковакцины проводили также США, Германия и Китай, но они пытались сделать единый препарат для всех пациентов, отметила Скворцова.

«Из-за этого эффективность была очень низкая», — поделилась глава ФМБА.

Скворцова также рассказала об итогах испытаний на животных российской вакцины от рака.

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