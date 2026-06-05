Скворцова: Россия сумела вырваться в лидеры в теме создания вакцины от рака

Россия сумела за очень короткий период вырваться в «лидеры среди лидеров» в теме создания вакцины от рака. Об этом в интервью ведущему RT Рику Санчесу рассказала руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.