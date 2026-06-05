«Ситуация изменилась»: как в Европе планируют закрыть въезд военнообязанным украинским беженцам

Большинство стран Евросоюза поддержали предложение лишить мужчин мобилизационного возраста права на временную защиту, которой украинцы пользуются в странах ЕС. Об этом сообщил глава МВД Чехии Любомир Метнар по итогам встречи с коллегами в Люксембурге. По его словам, Еврокомиссия подготовит соответствующие законодательные документы к июлю этого года. Он подчеркнул, что инициатива также отвечает интересам Киева. Ранее глава украинской миграционной службы Наталья Науменко сообщила, что от стран ЕС поступает много запросов на возвращение украинских беженцев на родину. Эксперты считают, что инициатива по ограничению временной защиты отражает не только усталость европейских обществ от финансовой нагрузки, но и попытку скорректировать подход к украинскому кризису под внутренние политические и экономические запросы.
Подавляющее большинство государств Евросоюза поддержали идею исключить мужчин мобилизационного возраста из программы временной защиты, действующей для граждан Украины в странах объединения. Об этом после встречи с коллегами в Люксембурге сообщил глава МВД Чехии Любомир Метнар.
«Большинство стран ЕС, около 80%, на встрече в Люксембурге поддержали предложение Чехии о продлении временной защиты украинским беженцам после 2027 года, однако с исключением военнообязанных мужчин», — цитирует министра РИА Новости.
Соответствующие законодательные документы представители Еврокомиссии должны будут подготовить к июлю нынешнего года, уточнил он.
«Ситуация с начала конфликта на Украине действительно заметно изменилась. Поначалу большинство среди приезжавших к нам украинских беженцев составляли женщины, дети и пожилые люди. Но в последнее время более половины прибывающих — это мужчины трудоспособного и военнообязанного возраста», — пояснил Метнар.
Он добавил, что обсуждаемая в ЕС инициатива по ограничению временной защиты для украинских мужчин мобилизационного возраста нашла отклик и в Киеве.
«Украина сама хочет, чтобы мужчины военнообязанного и трудоспособного возраста остались в своей стране, потому что они нужны ей для обороны, для экономики, а также для того, чтобы начать в будущем восстановление страны», — заявил глава МВД Чехии.
Глава МВД Чехии Любомир Метнар.
AP.
© Zoltan Balogh / MTI.
С одобрения Киева.
Тот факт, что украинские власти просят ЕС исключить мужчин мобилизационного возраста из-под действия европейской директивы о временной защите, подтвердил и еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер.
«Это то, что просят нас сделать украинцы», — заявил европейским СМИ чиновник.
Предложение, «как двигаться дальше и каким будет дальнейший путь временной защиты» для украинцев, должна будет представить Еврокомиссия. Для его принятия необходимо квалифицированное большинство стран — членов ЕС.
По сообщению Euronews, среди стран, которые продвигают инициативу по военнообязанным украинцам, есть Германия и Польша. Согласно данным телеканала, ФРГ приняла уже почти 1,3 млн человек (29,4% от общего числа в ЕС), Польша — больше 960 тыс. (22,2%), Чехия — 380 тыс. украинских беженцев (8,8%).
Рассматриваются разные варианты воплощения идеи. Один из них — сохранить статус, позволяющий легально проживать и работать в странах ЕС только тем мужчинам, которые по украинским законам имеют освобождение от мобилизации, включая инвалидов и многодетных отцов.
Взрослые мужчины составляют 26,6% украинских беженцев в Европе, однако нет данных о том, какая часть из них призывного возраста и сколько человек прибыли нелегально, отметили в Euronews.
Ранее об обсуждении в ЕС мер против украинских мужчин призывного возраста сообщали в EURACTIV со ссылкой на источники. Там отмечали, что власти некоторых государств выразили обеспокоенность, что «всё большую долю новоприбывших составляют мужчины призывного возраста».
«При этом несколько стран утверждают, что механизм следует пересмотреть “также в интересах Украины”, как для поддержки её сопротивления России, так и в интересах содействия будущим усилиям по восстановлению», — отметили в EURACTIV.
Украинские беженцы.
Gettyimages.ru.
© Daniel Lai / SOPA Images / LightRocket.
Там обратили внимание, что обсуждение корректировки режима временной защиты для украинцев началось ещё в марте.
«Один из вариантов, набирающий популярность в некоторых европейских столицах, предусматривает сокращение масштабов программы и её преобразование в более ограниченный “остаточный статус” — по сути, в систему социальной защиты, предназначенную для наиболее уязвимых лиц или для тех, кто пока не может претендовать на другой правовой статус. Однако такой подход поднимает сложные правовые и политические вопросы», — писали в EURACTIV 19 марта.
По пути сокращения.
О том, что программа защиты беженцев с Украины не будет продолжаться вечно, в начале марта заявила спецпредставитель Евросоюза по вопросам украинцев Илва Йоханссон.
«Я была бы очень удивлена, если бы режим временной защиты был продлён в его нынешнем виде… Для временной защиты пяти лет достаточно», — заявила она.
Напомним, что директива о временной защите беженцев с Украины была принята в марте 2022 года. Согласно ей, они получили право жить и работать на территории ЕС без прохождения процедуры предоставления убежища. Первоначально разработанная как краткосрочная чрезвычайная мера, она с тех пор неоднократно продлевалась. Последний раз — в прошлом году, в связи с чем программа продолжает действовать до марта 2027 года.
По словам Йоханссон, в Киеве также заинтересованы в том, чтобы программа в её нынешнем виде не стала постоянной.
«Они (украинские власти. — RT) ясно осознают, что в случае какого-либо продления оно должно предусматривать иные ограничения по охвату и продолжительности, чем те, которые существуют сейчас», — сказала чиновница.
О том, что страны Европейского союза подают большое количество запросов по возвращению украинских беженцев на родину, в конце мая сообщила глава Государственной миграционной службы Наталья Науменко.
«Мы видим заинтересованность европейских стран в увеличении возвращений наших граждан по процедуре реадмиссии. У нас достаточно много запросов от европейских стран (Польши, Чехии, Германии)», — рассказала она в интервью «Главкому».
Науменко подчеркнула, что речь идёт прежде всего о принудительном возвращении украинцев, которые нарушили миграционное законодательство.
На польско-украинской границе.
Gettyimages.ru.
© Ivan Halkin.
«Снять с себя эту обузу».
Как отметил политолог-международник Владимир Оленченко в беседе с RT, европейские государства всё чаще смотрят на проблему через призму собственных расходов и внутренних интересов. По его словам, речь идёт не столько о поддержке Украины, сколько о пересмотре подходов к содержанию украинских граждан за счёт национальных бюджетов.
«Страны ЕС заинтересованы в том, чтобы снять с себя эту обузу, потому что это довольно серьёзная нагрузка на бюджет. Если взять, например, Польшу, то содержание почти 1 млн украинских беженцев недёшево обходится полякам. Примерно такая же история в Германии. Поэтому эти страны заинтересованы в сокращении прибывающих беженцев, часть из которых не выглядят как представители незащищённых слоёв населения», — пояснил эксперт.
По его словам, инициатива может преследовать и другую цель — подтолкнуть мужчин призывного возраста к возвращению на Украину.
«Есть мнение, что такое решение должно подтолкнуть или вытолкнуть людей призывного возраста с украинскими паспортами из Европы. Не все из них обладают достаточными средствами, чтобы за свой счёт жить в той же Германии или Чехии, а политически это может стимулировать их возвращение», — добавил Оленченко.
В свою очередь, политолог Дмитрий Солонников считает, что в Европе меняется подход к поддержке украинского кризиса из-за опасений относительно устойчивости Киева.
«Сейчас стало понятно, что Украина сама по себе может не выдержать нынешнее противостояние с Россией. Она просто падёт из-за нехватки бойцов на фронте. Поэтому, чтобы Украина не развалилась, в Европе хотят не допустить оттока из страны военнообязанных украинцев, а тех, кто уже в Евросоюзе, — насильно отправить на Украину, чтобы сформировать из них боевые части и продолжить военные действия», — пояснил аналитик в разговоре с RT.
При этом собеседники сходятся во мнении, что быстрого эффекта от планируемой европейцами меры ожидать не стоит. Оленченко подчёркивает: процесс будет растянут во времени и не вернёт людей сразу.
«Не надо думать, что это произойдёт одномоментно. Это не как мобилизация: всех собрали — и все выехали из Германии или Чехии. Каждый будет выезжать по тем срокам, по которым у него заканчивается пребывание. Это затяжная история», — считает политолог-международник.
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К тому же, отметил Дмитрий Солонников, Евросоюзом мир не ограничивается.
«Да, на Украине многие спали и видели, как они переедут жить в Евросоюз, который примет их с распростёртыми объятиями. Учитывая все обстоятельства, украинцам очень нравится тот приём, который им оказывают в ЕС, — поддержка, выплаты, бонусы. Но если они потеряют возможность и условия, которые имеют в Евросоюзе, то поедут в другие страны», — выразил мнение эксперт.
В связи с этим сомнительно, что инициатива европейцев по военнообязанным украинцам сможет повысить потенциал мобилизации на Украине, считает Солонников.
«Эффект будет, только если их будут эшелонами перевозить из Европы на родину, там одевать в форму и отправлять на фронт. Вопрос только в том, насколько жёстко европейцы готовы отлавливать украинских мужчин у себя дома», — пояснил он.
Эту точку зрения разделяет и Владимир Оленченко, подтверждая, что Киеву не стоит питать иллюзий.
«Если бы военнообязанные украинцы высылались из ЕС массово и одновременно с передачей их в руки ТЦК, то смысл был бы. А так Киев может использовать новость про европейские ограничения только для своей пропаганды, успокаивая тех, кто уже на передовой», — резюмировал политолог.