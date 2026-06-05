«Ситуация изменилась»: как в Европе планируют закрыть въезд военнообязанным украинским беженцам

Большинство стран Евросоюза поддержали предложение лишить мужчин мобилизационного возраста права на временную защиту, которой украинцы пользуются в странах ЕС. Об этом сообщил глава МВД Чехии Любомир Метнар по итогам встречи с коллегами в Люксембурге. По его словам, Еврокомиссия подготовит соответствующие законодательные документы к июлю этого года. Он подчеркнул, что инициатива также отвечает интересам Киева. Ранее глава украинской миграционной службы Наталья Науменко сообщила, что от стран ЕС поступает много запросов на возвращение украинских беженцев на родину. Эксперты считают, что инициатива по ограничению временной защиты отражает не только усталость европейских обществ от финансовой нагрузки, но и попытку скорректировать подход к украинскому кризису под внутренние политические и экономические запросы.