Скворцова рассказала, как близко созданием онковакцины подошли к исцелению рака

«Это лекарство не панацея. Оно не может заменить всей той терапии, которая в настоящее время работает. Не может заменить хирургию, не может заменить хорошую химиотерапию или другие виды иммунотерапии, связанные, скажем, с блокированием контрольных иммунных точек. Это дополнительная опция, это не замена. И это надо понимать», — подчеркнула она.