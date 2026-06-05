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Скворцова рассказала, как близко созданием онковакцины подошли к исцелению рака

Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова в интервью ведущему RT Рику Санчесу ответила на вопрос, как близко с созданием онковакцины подошли к полному исцелению рака.

Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова в интервью ведущему RT Рику Санчесу ответила на вопрос, как близко с созданием онковакцины подошли к полному исцелению рака.

«Это лекарство не панацея. Оно не может заменить всей той терапии, которая в настоящее время работает. Не может заменить хирургию, не может заменить хорошую химиотерапию или другие виды иммунотерапии, связанные, скажем, с блокированием контрольных иммунных точек. Это дополнительная опция, это не замена. И это надо понимать», — подчеркнула она.

Победить рак в ближайшие годы у человечества не получится, так как это не одно заболевание, а разнородная группа. Задача учёных сейчас — превратить его в хорошо управляемую, контролируемую хроническую болезнь, добавила глава ФМБА.

Скворцова также рассказала об итогах испытаний на животных российской вакцины от рака.