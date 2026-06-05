Директор ЦСП: Трусова и Валиева имеют право отбираться на любые международные соревнования

«Трусова и Валиева не попали на ставки в ЦСП, но ФФККР подала их в список кандидатов на включение в состав сборной России. То есть они имеют право отбираться на любые международные соревнования, участвовать в учебно‑тренировочных и иных мероприятиях, — сказал Гришин “Матч ТВ”.