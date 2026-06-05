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Директор ЦСП: Трусова и Валиева имеют право отбираться на любые международные соревнования

Директор Центра спортивной подготовки сборных команд России (ЦСП) Роман Гришин сообщил, что Александра Игнатова (Трусова) и Камила Валиева, включённые в резервный состав национальной команды, сохраняют право участвовать в отборе на любые международные соревнования.

Директор Центра спортивной подготовки сборных команд России (ЦСП) Роман Гришин сообщил, что Александра Игнатова (Трусова) и Камила Валиева, включённые в резервный состав национальной команды, сохраняют право участвовать в отборе на любые международные соревнования.

«Трусова и Валиева не попали на ставки в ЦСП, но ФФККР подала их в список кандидатов на включение в состав сборной России. То есть они имеют право отбираться на любые международные соревнования, участвовать в учебно‑тренировочных и иных мероприятиях, — сказал Гришин “Матч ТВ”.

В августе 2025 года Александра Игнатова впервые стала матерью, родив сына в браке с фигуристом Макаром Игнатовым. Спустя несколько месяцев, в январе 2026-го, спортсменка сообщила о возобновлении карьеры и возвращении к тренировкам под руководством Этери Тутберидзе.

20-летняя Валиева ранее отбыла срок дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. В ноябре 2025 года фигуристка начала подготовку в группе тренера Светланы Соколовской.

Ранее Татьяна Тарасова назвала имена главных фигуристов России в данный момент.