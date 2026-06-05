ЦИК Армении не стал отстранять от выборов блок Карапетяна

ЕРЕВАН, 5 июн — РИА Новости. Центризбирком Армении на заседании отклонил требование прозападной партии «Республика» отстранить от парламентских выборов 7 июня блок «Сильная Армения», возглавляемый предпринимателем Самвелом Карапетяном, сообщил глава ЦИК Ваагн Овакимян.
«Центральная избирательная комиссия решает отклонить обращение партии “Республика” с требованием признать утратившей силу регистрацию блока “Сильная Армения”», — заявил он.
Заявление в ЦИК представители подали в пятницу, за два дня до выборов.
Представитель «Сильной Армении» Армен Вардеванян заявил журналистам, что требование является безосновательным и смешным.
Ранее во время теледебатов премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал лидера Меритократической партии Гургена Симоняна потребовать от ЦИК отменить регистрацию «Сильной Армении», блока «Армения» Роберта Кочаряна, партии «Процветающей Армении». Пашинян обвинил эти партии в предвыборных нарушениях.