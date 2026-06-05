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Власти Ливана заявили о гибели пяти человек при ударе со стороны Израиля

Минздрав Ливана сообщил, что из-за авиаудара Израиля по городу Зебдин на юге страны погибли пять человек. Еще два человека ранены.

Минздрав Ливана сообщил, что из-за авиаудара Израиля по городу Зебдин на юге страны погибли пять человек. Еще два человека ранены.

Заявление ведомства приводит AFP. В нем указано, что среди погибших — одна женщина и сотрудник скорой помощи. Минздрав Ливана указал, что осуждает «нападение на медиков, проводящих спасательные операции».

3 июня Израиль и Ливан на переговорах в США договорились о реализации режима прекращения огня. Госдеп США указывал, что действие мирных соглашений зависит от шиитской группировки «Хезболла», которая стремится к созданию на территории Ливана исламского государства по модели Ирана. 4 июня лидер движения Наим Касем заявил, что «Хезболла» не согласна с условиями перемирия и «не брала на себя каких-либо обязательств прекращать сопротивление».

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