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В Белгородской области человек погиб при атаке дрона ВСУ

В Белгородской области человек погиб при атаке дрона ВСУ, еще один ранен.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Дроны ВСУ атаковали Шебекино и село Отрадное Белгородского округа, один человек погиб, еще один получил ранения, сообщил оперштаб региона.

«Во время очередных террористических атак ВСУ один человек погиб, еще один получил ранения», — говорится в сообщении оперштаба в канале на платформе «Макс».

Уточняется, что в городе Шебекино дрон нанес удар по автомобилю, от полученных ранений водитель скончался на месте.

Сообщается также, что в селе Отрадное Белгородского округа от детонации FPV-дрона мужчина получил множественные осколочные ранения спины, пострадавшему оказана медицинская помощь, он продолжит лечение амбулаторно.