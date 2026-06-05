Иран призвал МАГАТЭ к «нулевой терпимости» в отношении атак на ядерные объекты

Дипломаты заявили о том, что Соединённые Штаты и Израиль в 2025—2026 годах совершили 17 волн «злонамеренных нападений» на ядерные объекты Ирана. Как утверждается, одно из самых серьёзных нападений было совершено на сооружение, расположенное в 350 метрах от реактора атомной электростанции в Бушере.
«Мы должны принять “политику нулевой терпимости” к таким нападениям, мы должны содействовать соблюдению и эффективности существующих норм о неприкосновенности мирной ядерной деятельности, при необходимости также должны быть установлены международные нормы для абсолютного предотвращения нападений или угроз на охраняемые ядерные установки при любых обстоятельствах», — говорится в заявлении.
Тем временем, Палата представителей США поддержала резолюцию, которая требует от администрации прекратить военные действия против Ирана. Демократы внесли резолюцию, и с четвертой попытки она была поддержана. Теперь документ должен пройти рассмотрение в Сенате. Даже если верхняя палата одобрит его, президент Дональд Трамп может наложить вето.
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