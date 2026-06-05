Иран призвал МАГАТЭ к «нулевой терпимости» в отношении атак на ядерные объекты

Тем временем, Палата представителей США поддержала резолюцию, которая требует от администрации прекратить военные действия против Ирана. Демократы внесли резолюцию, и с четвертой попытки она была поддержана. Теперь документ должен пройти рассмотрение в Сенате. Даже если верхняя палата одобрит его, президент Дональд Трамп может наложить вето.