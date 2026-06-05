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«Уложил на лопатки»: в Госдуме оценили заявление Путина о переговорах с Зеленским

Слуцкий: Путин уложил на лопатки Зеленского и его спонсоров из ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин уложил на лопатки Владимира Зеленского и его европейских сторонников, прокомментировав тему личной встречи с киевским главарем. Об этом заявил депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

«Путин уложил Зеленского “на лопатки”. Вместе с его европейскими пиар-спонсорами “открытого письма”, — написал парламентарий в телеграм-канале.

Слуцкий отметил, что Зеленский вновь устроил «цирковое представление избранной публике в европейских столицах» для того, чтобы заслужить одобрение в Брюсселе.

Депутат подчеркнул, что Россия не отказывается от переговорного процесса, однако не намерена мириться с угрозами безопасности мирных граждан. Он выразил уверенность в достижении поставленных целей.

Ранее Путин отметил, что Россия открыта к компромиссным решениям в урегулировании на Украине. Однако для завершения конфликта недостаточно согласия только одной стороны. По его словам, аналогичную готовность должна продемонстрировать и Украина.

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