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Карпин — о Волгограде: много болельщиков, приехал бы сюда ещё раз

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился эмоциями от проведения в Волгограде товарищеского матча с командой Буркина-Фасо (3:0).

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился эмоциями от проведения в Волгограде товарищеского матча с командой Буркина-Фасо (3:0).

«Мне здесь нравится. Очень много болельщиков, зажигательно поддерживают. Созданы все условия, чтобы готовиться к встречам… Лично я бы приехал сюда ещё раз», — сказал специалист, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Следующий товарищеский матч подопечные Валерия Карпина проведут 9 июня с командой Тринидада и Тобаго. Встреча состоится на «Ростех Арене» в Калининграде. Предыдущий контрольный поединок команда Валерия Карпина сыграла 28 мая, уступив сборной Египта со счётом 0:1.

Ранее сообщалось, что игрок молодёжки «Манчестер Юнайтед» Ибрагимов дебютировал за сборную России по футболу.

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