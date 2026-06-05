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Лантратова: освобождённым из плена российским военным предстоит восстановление

Уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова рассказала Ruptly, что освобождённым из украинского плена российским военным после пережитого предстоит восстановление.

Уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова рассказала Ruptly, что освобождённым из украинского плена российским военным после пережитого предстоит восстановление.

Она добавила, что аппарат уполномоченного по правам человека будет на связи как с бойцами, так и с их семьями.

«Они их ждут, они их очень ждали. Это большая радость», — сказала Лантратова.

4 июня Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «185 на 185».

5 июня самолёт с возвращёнными из украинского плена российскими военнослужащими приземлился в одном из аэропортов Подмосковья.