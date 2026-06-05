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ЦИК Армении отклонил требование отстранить от выборов блок Карапетяна

ЦИК Армении отклонил требование отстранить от предстоящих выборов блок «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна.

ЦИК Армении отклонил требование отстранить от предстоящих выборов блок «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна.

Об этом сообщает Sputnik Армения.

Вопрос был рассмотрен на основе обращения лидера прозападной партии «Республика» Арама Саркисяна.

«Обращение Арама Саркисяна с требованием отменить регистрацию блока “Сильная Армения” Самвела Карапетяна отклонить, решение вступает в силу с момента оглашения на заседании», — приводит агентство слова главы ЦИК Ваагна Овакимяна.

Уточняется, что обращение было отклонено всеми семью членами комиссии.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о поддержке премьер-министра Армении Никола Пашиняна на предстоящих выборах в республике.

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