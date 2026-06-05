ЦИК Армении отклонил требование отстранить от выборов блок Карапетяна

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Самвел Карапетян: биография армянского и российского миллиардера

Самвел Карапетян — российский и армянский предприниматель, благотворитель, владелец группы «Ташир». С состоянием 3,2 млрд долларов находится на 44 строчке в списке отечественных миллиардеров Forbes 2025 года. Детали биографии бизнесмена — в этом материале.