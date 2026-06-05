В Армении арестовали бывшего министра образования Ашотяна

ЕРЕВАН, 6 июн — РИА Новости. Суд в Ереване арестовал на месяц бывшего министра образования и науки Армении Армена Ашотяна, сообщил его адвокат Тигран Атанесян.
«Армен Ашотян арестован на один месяц. Никаких основания для ареста не было», — цитирует слова адвоката агентство Sputnik Армения.
В пятницу следственный комитет Армении сообщил о новых задержаниях экс-чиновников в рамках дела, касающегося сделки с недвижимостью в Ереване.
Среди фигурантов дела — бывший ректор университета им. Брюсова Гаяне Гаспарян, проректор вуза Артур Айвазян, экс-министр финансов Гагик Хачатрян, его сын — Артем Хачатрян.