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В Армении арестовали бывшего министра образования Ашотяна

Суд в Ереване арестовал на месяц бывшего министра образования Армена Ашотяна.

ЕРЕВАН, 6 июн — РИА Новости. Суд в Ереване арестовал на месяц бывшего министра образования и науки Армении Армена Ашотяна, сообщил его адвокат Тигран Атанесян.

«Армен Ашотян арестован на один месяц. Никаких основания для ареста не было», — цитирует слова адвоката агентство Sputnik Армения.

В пятницу следственный комитет Армении сообщил о новых задержаниях экс-чиновников в рамках дела, касающегося сделки с недвижимостью в Ереване.

Среди фигурантов дела — бывший ректор университета им. Брюсова Гаяне Гаспарян, проректор вуза Артур Айвазян, экс-министр финансов Гагик Хачатрян, его сын — Артем Хачатрян.