Туск: Киев сам навлекает на себя проблемы

Премьер-министр Польши Дональд Туск поддержал позицию избранного президента Кароля Навроцкого, который выступил с инициативой лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла.
Поводом для такой реакции стало решение украинских властей присвоить одному из подразделений Сил специальных операций название в честь «Героев УПА»*.
По словам Туска, вопрос исторической памяти остается принципиальным для польского общества и руководства страны. Он отметил, что Варшава едина в своей оценке событий прошлого и не намерена пересматривать отношение к тем страницам истории, которые связаны с гибелью польских граждан.
Глава польского правительства подчеркнул, что понимает стремление Украины чтить участников борьбы против советской власти, однако считает недопустимым увековечивание памяти лиц, причастных к убийствам поляков. Туск также заявил, что дальнейшее развитие польско-украинских отношений во многом будет зависеть от позиции Киева по историческим вопросам.
«Украинская сторона сама навлекла на себя эту проблему, так пусть теперь ищет решение», — добавил он.
Ранее депутат Сейма Казимеж Смолиньский заявил, что украинцев, которые заявляют, что перестанут приезжать в Польшу в случае лишения Зеленского ордена Белого Орла, в стране не ждут.
* Украинская повстанческая армия признана экстремистской и запрещена в РФ.