Ольга Гатагова назначена замминистра природных ресурсов и экологии РФ

Ранее глава Минприроды Александр Козлов назвал регионы России с нехваткой подземных питьевых вод, среди которых Карелия, Калмыкия, Дагестан, Чувашия, а также Вологодская, Ленинградская, Курганская, Омская и Астраханская области. Причины дефицита разные — повышенная минерализация, вечная мерзлота или низкая водообильность горизонтов. При этом в целом жители страны обеспечены подземными водами, а для крупных городов обычно используют поверхностные воды из рек и водохранилищ.