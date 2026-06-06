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Ольга Гатагова назначена замминистра природных ресурсов и экологии РФ

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Ольги Гатаговой заместителем главы Министерства природных ресурсов и экологии России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Источник: Life.ru

«Назначить Гатагову Ольгу Анатольевну заместителем министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации», — говорится в распоряжении.

В ведомстве уточнили, что новая замминистра будет курировать департамент лесных ресурсов и, соответственно, Рослесхоз. Также в её ведении окажутся департамент особо охраняемых природных территорий, а также национальные парки, заповедники и заказники федерального значения.

Ранее глава Минприроды Александр Козлов назвал регионы России с нехваткой подземных питьевых вод, среди которых Карелия, Калмыкия, Дагестан, Чувашия, а также Вологодская, Ленинградская, Курганская, Омская и Астраханская области. Причины дефицита разные — повышенная минерализация, вечная мерзлота или низкая водообильность горизонтов. При этом в целом жители страны обеспечены подземными водами, а для крупных городов обычно используют поверхностные воды из рек и водохранилищ.

Все о власти, выборах и работе государственных институтов — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

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