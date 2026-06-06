Один человек погиб и один пострадал при атаках ВСУ под Белгородом

Один человек погиб, ещё один получил ранения в результате атак беспилотников ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщил региональный оперштаб.
Уточняется, что в городе Шебекино дрон ударил по автомобилю. Водитель скончался на месте от полученных ранений.
Кроме того, в селе Отрадном при детонации FPV-дрона мужчина получил осколочные ранения. После оказания медицинской помощи он продолжит лечение амбулаторно.
Ранее стало известно, что три человека пострадали в результате атаки БПЛА ВСУ на агрофирму в селе Козырёвка Курской области.
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