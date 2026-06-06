Военная операция на Украине. Онлайн

Подразделения ПВО Минобороны РФ, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск» и спецподразделения Росгвардии уничтожили 49 беспилотников самолетного типа над территорией Брянской области, сообщили в оперштабе региона.
Вооруженные силы Украины в ходе атаки на колледж в Старобельске ЛНР впервые нанесли такой спланированный и массированный удар по образовательной организации, сообщил глава республики Леонид Пасечник.
Силы ПВО с 14:00 мск перехватили и уничтожили над регионами РФ и над акваторией Черного моря 106 украинских БПЛА самолетного типа.
Основные события 6 июня — в онлайн-трансляции ТАСС.