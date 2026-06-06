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Карпин объяснил, почему остался разочарован вторым таймом в исполнении сборной России в матче с Буркина-Фасо

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему остался разочарован вторым таймом в исполнении подопечных в товарищеском матче с Буркина-Фасо.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему остался разочарован вторым таймом в исполнении подопечных в товарищеском матче с Буркина-Фасо.

«Подумайте сами, первый тайм против 11 футболистов Буркина‑Фасо вышел хорошим, они ничего не создали. Во втором они ничего не поменяли. 11 Месси из сборной Аргентины не приехало. Почему не получилось? В чём проблема? В них или в нас? Они заменили всех, и вышли игроки лучше тех, которые играли? Нет. Соответственно, проблема в нас?» — цитирует специалиста «Матч ТВ».

По его словам, решать эту проблему можно либо разговорами, либо же «бить» подопечных.

Также тренер удовлетворительно оценил игру дебютанта национальной команды Амира Ибрагимова и отметил, что в некоторых эпизодах тот действовал уверенно.

Ранее Карпин заявил, что приехал бы в Волгоград ещё раз.