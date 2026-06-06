Карпин объяснил, почему остался разочарован вторым таймом в исполнении сборной России в матче с Буркина-Фасо

«Подумайте сами, первый тайм против 11 футболистов Буркина‑Фасо вышел хорошим, они ничего не создали. Во втором они ничего не поменяли. 11 Месси из сборной Аргентины не приехало. Почему не получилось? В чём проблема? В них или в нас? Они заменили всех, и вышли игроки лучше тех, которые играли? Нет. Соответственно, проблема в нас?» — цитирует специалиста «Матч ТВ».