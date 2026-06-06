В Армении наступил день тишины в преддверии парламентских выборов

Одним из главных соперников действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его партии «Гражданский договор» на выборах, по мнению экспертов, а также согласно проводимым в стране социологическим исследованиям, станет лидер блока «Сильная Армения», бизнесмен Самвел Карапетян. В блок вошли партия «Сильная Армения», «Новая эра» и «Объединенные армяне». Среди тех, у кого есть шанс пройти в парламент, бывший президент страны Роберт Кочарян, который создал блок «Армения» вместе с партией Армянская революционная Федерация «Дашнакцутюн» и «Вперед», партия «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна и партия «Крылья единства» экс-омбудсмена Армана Татояна. Всего в выборах участвуют 18 политических сил: два блока и 16 партий.