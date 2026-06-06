В Армении наступил день тишины в преддверии парламентских выборов

ЕРЕВАН, 6 июня. /ТАСС/. День тишины, во время которого партиям и блокам запрещено проводить агитацию, наступил в Армении накануне внеочередных парламентских выборов. Запрет вступил в силу с полуночи по армянскому времени (23:00 5 июня мск).
Согласно законодательству Армении, в этот день лидерам и представителям избирательных субъектов нельзя будет проводить встречи со сторонниками, публиковать агитационные материалы в средствах массовой информации и социальных сетях, а также выступать по телевидению и радио. При этом баннеры и плакаты, которые уже размещены на улицах городов, могут оставаться, их обязательный демонтаж законом не предусмотрен.
В день тишины последние приготовления перед выборами пройдут и на избирательных участках. Члены участковых избирательных комиссий установят урны для голосования и необходимую технику. Традиционно значительная часть участков располагается в зданиях учебных заведений.
Одним из главных соперников действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его партии «Гражданский договор» на выборах, по мнению экспертов, а также согласно проводимым в стране социологическим исследованиям, станет лидер блока «Сильная Армения», бизнесмен Самвел Карапетян. В блок вошли партия «Сильная Армения», «Новая эра» и «Объединенные армяне». Среди тех, у кого есть шанс пройти в парламент, бывший президент страны Роберт Кочарян, который создал блок «Армения» вместе с партией Армянская революционная Федерация «Дашнакцутюн» и «Вперед», партия «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна и партия «Крылья единства» экс-омбудсмена Армана Татояна. Всего в выборах участвуют 18 политических сил: два блока и 16 партий.
Для прохождения в парламент партиям нужно преодолеть четырехпроцентный барьер, блокам, в которых до двух политических сил — 8%, более двух — 10%. Порога явки на выборах нет — при любой активности избирателей они будут считаться состоявшимися.