Покуражились от души: сборная России разгромила команду Буркина-Фасо в товарищеском матче

«Понятно, что Буркина-Фасо не звучит как Египет, и в рейтинге ФИФА они ниже. Но это хорошая, добротная африканская команда. Если говорить про стиль — это не Мали, у которых 90 минут 11 человек были за линией мяча. У них более агрессивный и прессингующий стиль. Сможем ли мы преодолеть этот прессинг — вопрос к нам. Надеюсь и уверен, что будет интересная игра. Для нас точно. Так же, как и с Египтом, получим много информации по тактике и состоянию наших футболистов», — цитирует специалиста официальный сайт РФС.