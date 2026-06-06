Покуражились от души: сборная России разгромила команду Буркина-Фасо в товарищеском матче

Сборная России не оставила шансов команде Буркина-Фасо в товарищеском матче в Волгограде. Исход противостояния оказался предрешён ещё в дебюте, когда хозяева отметились двумя красивыми голами за семь минут. Сначала Лечи Садулаев отправил мяч под перекладину из-за пределов штрафной, а затем Алексей Миранчук замкнул передачу брата. В довершение всех бед для соперников незадолго до перерыва они остались в меньшинстве. Во втором тайме Валерий Карпин сделал восемь замен, в том числе выпустив на поле молодого дебютанта — хавбека «Манчестер Юнайтед» Амира Ибрагимова. А один из резервистов, Илья Вахания, довёл дело до разгрома.
В преддверии товарищеского матча с Буркина-Фасо болельщики ждали от России исключительно победы. Их можно понять, ведь подопечные Валерия Карпина в текущем году обыграли лишь Никарагуа. А затем разошлись миром с Мали и уступили Египту. Причём в двух последних матчах даже не сумели забить.
Теперь их ждало противостояние с ещё одной африканской дружиной. С Буркина-Фасо отечественная сборная прежде не встречалась. «Жеребцы» ни разу не отбирались на чемпионат мира и вдобавок в 2026-м пережили тренерскую рокировку. Неудивительно что россиян считали явными фаворитами. Но Карпин пытался максимально настроить футболистов и достаточно высоко оценил уровень оппонентов.
«Понятно, что Буркина-Фасо не звучит как Египет, и в рейтинге ФИФА они ниже. Но это хорошая, добротная африканская команда. Если говорить про стиль — это не Мали, у которых 90 минут 11 человек были за линией мяча. У них более агрессивный и прессингующий стиль. Сможем ли мы преодолеть этот прессинг — вопрос к нам. Надеюсь и уверен, что будет интересная игра. Для нас точно. Так же, как и с Египтом, получим много информации по тактике и состоянию наших футболистов», — цитирует специалиста официальный сайт РФС.
Самое главное, в Волгограде приезд национальной команды ожидаемо вызвал ажиотаж. На трибунах собрался практически аншлаг — более 41 тыс. болельщиков.
При этом Карпин не скрывал, что проведёт серьёзную ротацию по сравнению с предыдущей встречей. В частности, уехал Станислав Агкацев. Также решили не рисковать здоровьем Константина Тюкавина и Игоря Дивеева.
В итоге место на последнем рубеже занял Александр Максименко. В обороне расположились Мингиян Бевеев, Виктор Мелёхин, Евгений Морозов и Данил Круговой. Тройку в центре поля сформировали Дмитрий Баринов, Наиль Умяров и Антон Миранчук. А в атаке сыграли Алексей Миранчук, Максим Глушенков и Лечи Садулаев. Причём на острие расположился форвард «Зенита».
Хозяева начали матч неспешно и словно убаюкивали соперников. Те завладели мячом и пытались плести комбинации на чужой половине. Россияне же сделали ставку на контратаки и даже позволили гостям подать угловой.
Однако на 14-й минуте реализовали первый же момент. Всё началось с отличного перехвата Евгения Морозова в центре поля. А Лечи Садулаев сотворил настоящий шедевр, из-за пределов штрафной отправив снаряд точно под перекладину. Складывалось впечатление, что и Килиан Никиема оказался не готов к этому и не сумел выручить партнёров. Для форварда «Ахмата» этот гол стал уже четвёртым за сборную.
Пока подопечные Амира Абду приходили в себя, хозяева соорудили ещё один гол-красавец. На этот раз сработала братская связка. Антон Миранчук вырезал изумительную передачу внешней стороной стопы с левого фланга, а Алексей Миранчук в касание замкнул её с близкой дистанции. К счастью, он не забрался в офсайд.
У «жеребцов» до поры не получалось ничего. Они регулярно допускали провалы в обороне. Особенно серьёзные проблемы возникали на правом краю защиты, куда на помощь Антону Миранчуку поднимался Круговой. Порой остановить их получалось только с помощью фола.
Лишь по истечении получаса гости пришли в себя, опять завладели инициативой и даже нанесли первый удар в створ. Лоанн Дусе пробил низом из пределов штрафной, но Максименко спокойно упал и забрал мяч в руки. Великолепно действовала и пара центральных защитников Морозов — Мелёхин. Они записали себе в актив множество перехватов и отборов. Непроходим справа был и Бевеев.
А россияне вновь убаюкали соперников и незадолго до перерыва провели ещё одну разящую контратаку. Глушенков грамотно поставил корпус Мохамеду Уэдраого и вынудил того срывать выход один на один ценой прямой красной карточки. Наказание едва не настигло команду мгновенно. Однако Никиема сначала справился с выстрелом Антона Миранчука со стандарта, а потом и с добиванием от Глушенкова.
Складывалось впечатление, что во втором тайме хозяева в большинстве добьют оппонента. Не успел возобновиться матч, как активный Глушенков ворвался в чужую штрафную, но не попал в створ. Однако после этого игра успокоилась. Ни подопечные Карпина не стремились отличиться ещё, ни оппоненты — сократить отставание.
Всё изменила серия замен по истечении часа. В том числе на поле появились два дебютанта — центральный защитник ЦСКА Кирилл Данилов и хавбек «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов. Последний занял место правого полузащитника. Забегая вперёд, молодой легионер смотрелся неплохо и практически не допускал ошибок в передачах.
Также Карпин бросил в бой Илью Ваханию, Матвея Кисляка, Максима Петрова, Георгия Мелкадзе, а чуть позже — Александра Сильянова и Ивана Облякова. Рокировки помогли россиянам нарастить давление. Они включили высокий прессинг и вынуждали оппонентов ошибаться. Практически тут же Алексей Миранчук мог оформить дубль, но не попал в створ из убойной позиции.
Зато удалось отличиться свежему Вахании. После отличного прострела Петрова слева Баринов пролетел мимо мяча, а новичок «Краснодара» не оставил шансов Никиеме. Спустя несколько минут Петров имел отличную возможность добавить к результативному пасу гол, но упустил супермомент после подачи углового. С первым его выстрелом в упор в ближний угол чудом справился вратарь. А на добивании футболист «Балтики» не попал в дальний.
В концовке скорее хозяева могли увеличить преимущество, чем гости сократить отставание. Максименко откровенно скучал на последнем рубеже и без лишних усилий записал себе в актив сухарь. «Жеребцы» от бессилия допускали множество фолов и рисковали получить ещё пару красных карточек, если бы шла официальная встреча. А в паре эпизодов россияне претендовали на пенальти, например, когда оппонент в штрафной ударил Петрова локтем по лицу.
Самое главное, подопечные Карпина, наконец, порадовали болельщиков и одержали вторую победу в году. А попутно прервали длившуюся с марта безголевую серию, причём огорчили соперников трижды.