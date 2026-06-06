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В МИД назвали потери Армении при вступлении страны в ЕС

Галузин: при вступлении в ЕС потери Армении составят десятки процентов ВВП.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Замглавы МИД России Михаил Галузин отметил, что при вступлении в ЕС потери Армении будут исчисляться десятками процентов ВВП.

«Потери будут исчисляться десятками процентов ВВП», — сказал Галузин «Известиям».

Весной 2025 года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членство. Премьер Армении заявлял, что Ереван осознает несовместимость одновременного членства республики в ЕС и ЕАЭС, но страна будет соотносить свою повестку с обоими объединениями до тех пор, пока это возможно.

Ситуация вокруг Армении обсуждалась на саммите ЕАЭС. Лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии приняли 29 мая совместное заявление, в котором указывается, что они разделяют позицию о необходимости проведения в Армении общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС.

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