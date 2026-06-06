Трамп заявил о личном участии в урегулировании конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что он и вице-президент Джей Ди Вэнс принимают участие в работе по урегулированию конфликта на Украине и выступают за его завершение.
Соответствующее заявление американский лидер сделал во время общения с журналистами. Отвечая на вопрос о вовлеченности своей администрации в процесс урегулирования, Трамп подчеркнул, что этим вопросом занимается не только он сам, но и его ближайшие соратники.
По словам главы Белого дома, в числе участников этой работы находится и вице-президент Вэнс. Трамп отметил, что его команда заинтересована в прекращении конфликта и предпринимает усилия в этом направлении.
Президент США не стал раскрывать детали возможных дипломатических инициатив или конкретных шагов, которые предпринимает американская администрация. Других подробностей о формате участия Вашингтона в урегулировании он также не привел.
Заявление прозвучало на фоне продолжающихся международных дискуссий о путях завершения конфликта. Трамп вновь дал понять, что вопрос украинского урегулирования остается одним из приоритетных направлений внешнеполитической повестки его администрации.
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