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Трамп заявил о вовлечённости в процесс урегулирования украинского конфликта

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что он сам и вице-президент Джей Ди Вэнс вовлечены в урегулирование украинского конфликта.

Источник: RT на русском

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что он сам и вице-президент Джей Ди Вэнс вовлечены в урегулирование украинского конфликта.

«Мы все вовлечены в это. Джей Ди тоже», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Известия» заявил, что Москва наблюдает замкнутый круг в диалоге с США по урегулированию на Украине.

Президент России Владимир Путин отмечал, что Трамп искренне стремится к урегулированию кризиса на Украине.

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