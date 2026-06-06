Захарова опровергла слухи об усталости и уходе Лаврова

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла слухи об усталости и желании уйти в отставку министра иностранных дел России Сергея Лаврова, отметив, что он работает на благо своей страны так, что «даже враги обзавидовались».
«Сам Сергей Викторович несколько раз отвечал на такие провокационные вопросы. И даже были такие вбросы. Я вас умоляю, великий дипломат, руководитель. Работает по заданию своего руководителя на благо своей страны. Делает свое дело так, что даже враги обзавидовались», — сказала она 360.ru на полях ПМЭФ, отвечая на просьбу прокомментировать соответствующие слухи.
Захарова в этой связи призвала «не идти на поводу у недругов».
О форуме.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.
Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.