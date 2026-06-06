Мэр Каспийска Борис Гонцов объявил об уходе с должности

Глава дагестанского Каспийска Борис Гонцов сообщил, что покидает пост мэра. Об этом в пятницу, 6 июня, рассказали в администрации города.
Гонцов — уроженец Кировской области, генерал-майор, участник боевых действий. Мэром Каспийска он стал в ноябре 2020 года, передает РИА Новости.
Ранее правительство Брянской области отправили в отставку. Соответствующий указ подписал временно исполняющий обязанности главы региона Егор Ковальчук.
13 мая губернатор Брянской области Александр Богомаз решил уйти в отставку по собственному желанию. Президент России Владимир Путин принял его заявление и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Егора Ковальчука, с которым провел рабочую встречу. Они обсудили актуальные вопросы и планы на будущее. Что известно о новом главе граничащего с Украиной региона — в материале «Вечерней Москвы».
13 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подал заявление о досрочном прекращении полномочий, после чего Владимир Путин принял его и назначил Александра Шуваева временно исполняющим обязанности главы региона.
В середине апреля Гладков ушел в отпуск на две недели. Спустя две недели он продлил его еще на две недели. Позже появилась информация, что чиновнику предложили пост посла России в Абхазии. Сообщалось также, что он может стать заместителем главы Министерства экономического развития Максима Решетникова.