«Жив и здоров»: освобожденный военнослужащий позвонил родным

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова помогла одному из российских военнослужащих, возвращенных в ходе обмена пленными, связаться с родственниками. Видео телефонного разговора оказалось в распоряжении ТАСС.
Во время беседы военнослужащий по имени Павел сообщил близким, что находится в безопасности. Он рассказал, что ранее находился в плену, а теперь был освобожден в результате обмена.
Лантратова, присутствовавшая рядом с бойцом, также поговорила с его родственниками. Омбудсмен сообщила, что возвращенные военнослужащие в ближайшее время отправятся в Москву. В ответ родные Павла поблагодарили ее за помощь и пообещали приготовить праздничный торт.
Ранее Министерство обороны России проинформировало о состоявшемся обмене пленными. Согласно данным ведомства, с подконтрольной Киеву территории были возвращены 185 российских военнослужащих. В свою очередь российская сторона передала 185 военнопленных ВСУ.
После обмена освобожденные российские военнослужащие были доставлены на территорию Белоруссии. Там они проходят первичные мероприятия по сопровождению и подготовке к возвращению на родину.
Как следует из информации Минобороны, с вернувшимися бойцами работают специалисты, в том числе представители аппарата уполномоченного по правам человека. После возвращения в Россию военнослужащим предстоит пройти необходимое медицинское обследование и реабилитацию.
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