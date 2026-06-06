«Жив и здоров»: освобожденный военнослужащий позвонил родным

Лантратова, присутствовавшая рядом с бойцом, также поговорила с его родственниками. Омбудсмен сообщила, что возвращенные военнослужащие в ближайшее время отправятся в Москву. В ответ родные Павла поблагодарили ее за помощь и пообещали приготовить праздничный торт.