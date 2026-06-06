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В МИД осудили попытки Армении снять с выборов оппозиционные силы

Захарова: Москва осуждает попытки Армении снять с выборов оппозиционные силы.

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Москва видит попытки армянских властей пойти на преступление против демократии, принять решение о снятии с выборов оппозиционных партий, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Идет борьба с демократическими процедурами. Видим попытки армянских властей пойти на преступление против демократии — принять решение о снятии с выборов крупнейшего оппозиционного движения “Сильная Армения”, а также партии “Процветающая Армения”, — сказано в комментарии Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства.

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