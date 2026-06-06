Слуцкий заявил, что Россия не пойдёт на компромиссы с украинской стороной

«Когда вся эта нечисть испытывает тяжёлую ситуацию, она начинает извиваться, как уж на сковородке, и предлагать разного рода компромиссы. Но на эти компромиссы мы уже не пойдём, убедившись в чудовищности тех замыслов и дел… на которые украинская сторона и их покровители на Западе способны: уничтожать спящих детей в Старобельске да многое другое. За четыре с лишним года мы видели массу таких ситуаций. Прощения быть не может. Компромисса быть не может», — сказал он.