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Слуцкий заявил, что Россия не пойдёт на компромиссы с украинской стороной

Россия не намерена идти на компромиссы с украинской стороной после событий последних лет. Об этом RT заявил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Россия не намерена идти на компромиссы с украинской стороной после событий последних лет. Об этом RT заявил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Когда вся эта нечисть испытывает тяжёлую ситуацию, она начинает извиваться, как уж на сковородке, и предлагать разного рода компромиссы. Но на эти компромиссы мы уже не пойдём, убедившись в чудовищности тех замыслов и дел… на которые украинская сторона и их покровители на Западе способны: уничтожать спящих детей в Старобельске да многое другое. За четыре с лишним года мы видели массу таких ситуаций. Прощения быть не может. Компромисса быть не может», — сказал он.

Слуцкий также заявил, что Россия выступает за движение к миру и поддерживает диалог со всеми государствами, которые готовы к взаимодействию.

По его словам, Москва поддерживает контакты с различными международными партнёрами, в том числе по вопросам ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ заявил, что Москва исходит из того, что боевые действия на Украине завершатся достижением поставленных Россией целей.

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