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В Азербайджане назвали провокацией материал об силах Израиля в республике

В Азербайджане назвали провокацией материал CNN о силах Израиля в республике.

Источник: © РИА Новости

БАКУ, 6 июн — РИА Новости. Государственное агентство развития СМИ Азербайджанской Республики (MEDİA) назвало политической провокацией материал CNN, в котором утверждается, что Израиль во время боевых действий против Ирана использовал азербайджанскую территорию для размещения своих сил.

Ранее в пятницу МИД Азербайджана заявил, что ожидает от CNN опровержения названного материала.

«Телеканал CNN, ссылаясь на собственные неназванные “источники”, распространил материал с утверждениями о том, что во время войны Израиля с Ираном территория Азербайджана якобы использовалась для этих целей. Распространенная CNN дезинформация является политической провокацией, направленной против Азербайджана и региональной безопасности в целом. Публикация подобных материалов рассчитана на создание путаницы в международном сообществе, нанесение ущерба региональной стабильности и межгосударственным отношениям, а также на эскалацию напряженности в регионе», — говорится в сообщении агентства.

В нем также утверждается, что, допустив такого рода публикацию, CNN нанес ущерб собственной репутации и выступил «инструментом пропаганды в гибридной войне».

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