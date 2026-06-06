В Азербайджане назвали провокацией материал об силах Израиля в республике

«Телеканал CNN, ссылаясь на собственные неназванные “источники”, распространил материал с утверждениями о том, что во время войны Израиля с Ираном территория Азербайджана якобы использовалась для этих целей. Распространенная CNN дезинформация является политической провокацией, направленной против Азербайджана и региональной безопасности в целом. Публикация подобных материалов рассчитана на создание путаницы в международном сообществе, нанесение ущерба региональной стабильности и межгосударственным отношениям, а также на эскалацию напряженности в регионе», — говорится в сообщении агентства.