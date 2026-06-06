Слуцкий: Путин уложил Зеленского на лопатки вместе с европейскими спонсорами

«Путин уложил Зеленского “на лопатки”. Вместе с его европейскими пиар-спонсорами “открытого письма”. Президент России в ответ на “элементы хамства” укрофюрера и требования личной встречи заявил, что не видит пока смысла в этом», — написал Слуцкий.
По мнению депутата, с трибуны форума Путин расставил приоритеты в урегулировании конфликта: освобождение Донбасса и денацификация Украины. Россия не отказывается от переговоров, но не допустит террора в отношении мирных граждан.
Слуцкий назвал выступление президента мощным и исчерпывающим, а письмо Зеленского — «бумажкой». Он также заявил, что экс-комик устроил «цирковое представление» для европейских столиц в попытке заслужить одобрение из Брюсселя или с Елисейских полей.
Ранее Владимир Зеленский после выступления Владимира Путина на ПМЭФ заявил, что заслушал доклад СБУ о действиях за год на фронте и согласовал новые операции. Он также попытался раскритиковать позицию российского президента, заявив, что Россия якобы не стремится к завершению конфликта, а давление на неё должно усиливаться. Кроме того, экс-комик упомянул «улыбчивую» атмосферу в зале ПМЭФ и подчеркнул, что у России должно стать меньше денег, а давления — больше.
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