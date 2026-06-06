Слуцкий: Путин уложил Зеленского на лопатки вместе с европейскими спонсорами

Ранее Владимир Зеленский после выступления Владимира Путина на ПМЭФ заявил, что заслушал доклад СБУ о действиях за год на фронте и согласовал новые операции. Он также попытался раскритиковать позицию российского президента, заявив, что Россия якобы не стремится к завершению конфликта, а давление на неё должно усиливаться. Кроме того, экс-комик упомянул «улыбчивую» атмосферу в зале ПМЭФ и подчеркнул, что у России должно стать меньше денег, а давления — больше.