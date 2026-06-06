В МИД предупредили о последствиях антидемократического сценария в Армении

«Если этот антидемократический сценарий будет реализован, и решение о недопуске к выборам (оппозиционных партий — ред.) будет принято, то армянских граждан лишат права выбора будущего своей страны, что, соответственно, поставит под сомнение легитимность избирательного процесса в целом», — сказано в комментарии Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства.