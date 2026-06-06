В МИД предупредили о последствиях антидемократического сценария в Армении

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Если антидемократический сценарий в Армении будет реализован, это поставит под сомнение легитимность избирательного процесса в целом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Если этот антидемократический сценарий будет реализован, и решение о недопуске к выборам (оппозиционных партий — ред.) будет принято, то армянских граждан лишат права выбора будущего своей страны, что, соответственно, поставит под сомнение легитимность избирательного процесса в целом», — сказано в комментарии Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства.
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