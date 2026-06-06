Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИД предупредили о последствиях антидемократического сценария в Армении

Захарова: антидемократический сценарий в Армении лишит армян права выбора.

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Если антидемократический сценарий в Армении будет реализован, это поставит под сомнение легитимность избирательного процесса в целом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Если этот антидемократический сценарий будет реализован, и решение о недопуске к выборам (оппозиционных партий — ред.) будет принято, то армянских граждан лишат права выбора будущего своей страны, что, соответственно, поставит под сомнение легитимность избирательного процесса в целом», — сказано в комментарии Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше