В МИД ждут от Армении соблюдения демократических процедур на выборах

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Москва ожидает, что Армения «не на словах, а на деле» будет следовать демократическим процедурам при подготовке к выборам, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Ожидаем, что в Ереване не на словах, а на деле будут следовать демократическим процедурам, о приверженности которым там до сих пор разглагольствуют при каждом удобном случае», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте дипведомства.
Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.Читать дальше