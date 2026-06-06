Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Галузин: Армения остается союзником и партнером России

Замглавы МИД России Михаил Галузин сообщил, что Ереван остается союзником и стратегическим партнером Москвы. При этом к Армении есть «абсолютно законные вопросы», добавил он.

Замглавы МИД России Михаил Галузин сообщил, что Ереван остается союзником и стратегическим партнером Москвы. При этом к Армении есть «абсолютно законные вопросы», добавил он.

В разговоре с «Известиями» господин Галузин указал, что полноценное участие Армении в ЕАЭС несовместимо с движением в ЕС, так как речь идет о разных рынках, стандартах и правилах регулирования. «Армения остается нашим союзником и стратегическим партнером. Другое дело, что даже к такому союзнику, стратегическому партнеру Армении у нас есть абсолютно законные вопросы», — сказал он.

По словам замглавы МИД, дополнительную обеспокоенность вызывает и то, что Евросоюз проводит враждебную политику в отношении России, поддерживает Украину и ставит целью нанести Москве стратегическое поражение. В этих условиях сближение Армении как российского союзника с ЕС «не может не вызывать вопросов», добавил дипломат.

Подробнее — в репортаже «Ъ» «“Мы верим! Есть шанс”».

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше