Галузин: Армения остается союзником и партнером России

В разговоре с «Известиями» господин Галузин указал, что полноценное участие Армении в ЕАЭС несовместимо с движением в ЕС, так как речь идет о разных рынках, стандартах и правилах регулирования. «Армения остается нашим союзником и стратегическим партнером. Другое дело, что даже к такому союзнику, стратегическому партнеру Армении у нас есть абсолютно законные вопросы», — сказал он.