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Захарова: РФ видит попытки Армении пойти на преступление против демократии

Захарова выразила обеспокоенность предвыборной ситуацией в Армении.

Источник: Комсомольская правда

Россия фиксирует попытки армянских властей ограничить участие оппозиционных сил в предстоящих выборах. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Видим попытки армянских властей пойти на преступление против демократии — принять решение о снятии с выборов крупнейшего оппозиционного движения “Сильная Армения”, а также, возможно, партии “Процветающая Армения”, — подчеркнула дипломат.

Захарова уточнила, что подобные действия могут рассматриваться как давление на демократические процедуры и политический процесс в Армении.

Ранее ЦИК Армении отказал в удовлетворении обращения партии «Республика» под руководством Арама Саркисяна, которая настаивала на аннулировании регистрации избирательного блока «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна для участия в парламентских выборах 7 июня.

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