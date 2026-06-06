Захарова: РФ видит попытки Армении пойти на преступление против демократии

Россия фиксирует попытки армянских властей ограничить участие оппозиционных сил в предстоящих выборах. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Видим попытки армянских властей пойти на преступление против демократии — принять решение о снятии с выборов крупнейшего оппозиционного движения “Сильная Армения”, а также, возможно, партии “Процветающая Армения”, — подчеркнула дипломат.
Захарова уточнила, что подобные действия могут рассматриваться как давление на демократические процедуры и политический процесс в Армении.
Ранее ЦИК Армении отказал в удовлетворении обращения партии «Республика» под руководством Арама Саркисяна, которая настаивала на аннулировании регистрации избирательного блока «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна для участия в парламентских выборах 7 июня.