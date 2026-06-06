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«Убрать Зеленского»: китайские СМИ сделали резкое заявление

Китайское издание NetEase опубликовало материал, в котором высказало мнение о возможных условиях урегулирования конфликта на Украине.

Китайское издание NetEase опубликовало материал, в котором высказало мнение о возможных условиях урегулирования конфликта на Украине. Авторы статьи утверждают, что ключевым фактором для достижения мира является вопрос украинского политического руководства — Зеленского необходимо убрать.

В публикации отмечается, что президент России Владимир Путин ранее заявлял о готовности Москвы к компромиссам при достижении мирного соглашения. При этом, как пишет NetEase, российская сторона исходит из необходимости подписания договоренностей с легитимным представителем украинского государства.

Авторы статьи утверждают, что именно вокруг этого вопроса, по их мнению, сегодня сосредоточены основные противоречия. В связи с этим издание приходит к выводу, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский остается препятствием для реализации такого сценария.

Отдельное внимание в материале уделено позиции президента США Дональда Трампа. По мнению авторов, американский лидер ограничен в своих возможностях и не способен единолично определить параметры урегулирования украинского кризиса.

Кроме того, NetEase утверждает, что представители Вашингтона якобы поднимали вопрос о проведении досрочных выборов на Украине. На основании этого издание делает вывод о существовании разногласий вокруг дальнейшего политического будущего украинского руководства.

Статья опубликована на фоне продолжающихся международных дискуссий о путях мирного урегулирования конфликта. Вопросы легитимности власти, проведения выборов и условий возможных переговоров остаются предметом активного обсуждения в политических и экспертных кругах разных стран.

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