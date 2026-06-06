«Убрать Зеленского»: китайские СМИ сделали резкое заявление

Авторы статьи утверждают, что именно вокруг этого вопроса, по их мнению, сегодня сосредоточены основные противоречия. В связи с этим издание приходит к выводу, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский остается препятствием для реализации такого сценария.