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Евгений Солнцев заявил о необходимости создавать рабочие места для молодежи

Губернатор Солнцев назвал условия для того, чтобы молодежь оставалась на родине.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев рассказал, как сделать так, чтобы молодежь оставалась в регионе. Об этом глава Оренбуржья сообщил в интервью обозревателю KP.RU Александру Гамову на полях ПМЭФ.

По словам Солнцева, для того чтобы удержать молодежь, необходимо создавать современные рабочие места с достойными условиями и обеспечивать качественное обучение.

«Чтобы молодежь оставалась, нужно создавать современные хорошие рабочие места и условия для обучения», — рассказал Солнцев.

Солнцев заявил, что региональным властям необходимо провести модернизацию университетов, а также готовить специалистов по востребованным в регионе направлениям и популяризировать эти специальности.

Глава Оренбуржья добавил, что в регионе также необходимо открыть рабочие места для молодежи, места для отдыха (парки, спортсекции, фитнес-клубы), школы, детсады, а также создать культурную программу.

KP.RU подвел итоги третьего дня ПМЭФ-2026, который проходит с 3 по 6 июня.