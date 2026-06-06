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МИД РФ поставил под сомнение легитимность выборов в Армении

Если антидемократический сценарий будет реализован и решение о недопуске оппозиционных партий к выборам примут, армянских граждан лишат права выбора будущего своей страны, указала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Легитимность избирательного процесса в целом ставится под сомнение, если Ереван реализует антидемократический сценарий и примет решение о снятии с парламентских выборов оппозиционных партий. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой на вопрос СМИ в связи с предвыборной ситуацией в Армении.

«Если этот антидемократический сценарий будет реализован и решение о недопуске к выборам будет принято, то армянских граждан лишат права выбора будущего своей страны, что, соответственно, поставит под сомнение легитимность избирательного процесса в целом», — указала она.

Дипломат обратила внимание, что в таком случае даже такие профильные международные структуры, как БДИПЧ ОБСЕ, ПАСЕ и другие не смогут отделаться «озабоченностями» или «замолчать вопиющее попрание не только норм права, но интересов целого народа».

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