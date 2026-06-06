МИД РФ поставил под сомнение легитимность выборов в Армении

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Легитимность избирательного процесса в целом ставится под сомнение, если Ереван реализует антидемократический сценарий и примет решение о снятии с парламентских выборов оппозиционных партий. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой на вопрос СМИ в связи с предвыборной ситуацией в Армении.