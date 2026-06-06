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Скворцова: завершены доклинические исследования онковакцины от опухоли мозга

Российские учёные завершили доклинические исследования онковакцины против злокачественной опухоли головного мозга и скоро подадут документы на её клиническое применение. Об этом сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова в интервью ведущему RT Рику Санчесу.

Российские учёные завершили доклинические исследования онковакцины против злокачественной опухоли головного мозга и скоро подадут документы на её клиническое применение. Об этом сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова в интервью ведущему RT Рику Санчесу.

Она отметила, что технология каждый раз адаптируется под новую локализацию, так как опухоли различаются.

«В конце года мы подаём заявление на клиническое применение при меланоме. В этом году это меланома кожи, а в следующем — увеальная меланома, меланома оболочек глаза», — сказала Скворцова.

Глава ФМБА также рассказала об итогах испытаний на животных российской вакцины от рака.