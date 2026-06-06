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Меркель объяснила, почему не будет участвовать в переговорах с РФ

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не рассматривает возможность выступать посредником в переговорах между Россией и Европейским союзом.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не рассматривает возможность выступать посредником в переговорах между Россией и Европейским союзом. Об этом она рассказала в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

По словам экс-главы правительства ФРГ, для ведения переговоров с российским руководством необходимы реальные политические полномочия. Меркель подчеркнула, что без действующей власти участие в таком процессе не будет эффективным.

Она напомнила о собственном опыте переговоров с президентом России, отметив, что подобные контакты требуют институциональной легитимности. В качестве примера она упомянула переговоры, предшествовавшие Минским соглашениям, в которых участвовали европейские лидеры.

Меркель добавила, что вопросы диалога с Москвой должны находиться в компетенции действующих политиков. По ее словам, она не намерена вмешиваться в процесс принятия решений, но готова делиться своим опытом при необходимости.

Экс-канцлер также напомнила, что ранее на уровне ЕС предлагала формировать единый формат диалога с Россией. Однако, как она отметила, эта инициатива не получила поддержки среди европейских партнеров.

В завершение интервью Меркель подчеркнула, что дипломатия должна оставаться важным инструментом международных отношений, несмотря на существующие разногласия между сторонами.

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