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Захарова: Россия видит попытки Еревана пойти на преступление против демократии

Москва видит попытки армянских властей пойти на преступление против демократии — ограничить участие крупнейших оппозиционных сил в выборах. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Москва видит попытки армянских властей пойти на преступление против демократии — ограничить участие крупнейших оппозиционных сил в выборах. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Видим попытки армянских властей пойти на преступление против демократии — принять решение о снятии с выборов крупнейшего оппозиционного движения “Сильная Армения”, а также, возможно, партии “Процветающая Армения”, — говорится в её комментарии на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Как отметила Захарова, если решение о недопуске оппозиционных сил будет принято, это лишит граждан Армении права выбора и поставит под сомнение легитимность избирательного процесса.

Ранее сообщалось, что ЦИК Армении отклонил требование отстранить от предстоящих выборов блок «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна.

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