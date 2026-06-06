Захарова: Россия видит попытки Еревана пойти на преступление против демократии

Москва видит попытки армянских властей пойти на преступление против демократии — ограничить участие крупнейших оппозиционных сил в выборах. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Видим попытки армянских властей пойти на преступление против демократии — принять решение о снятии с выборов крупнейшего оппозиционного движения “Сильная Армения”, а также, возможно, партии “Процветающая Армения”, — говорится в её комментарии на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Как отметила Захарова, если решение о недопуске оппозиционных сил будет принято, это лишит граждан Армении права выбора и поставит под сомнение легитимность избирательного процесса.
Ранее сообщалось, что ЦИК Армении отклонил требование отстранить от предстоящих выборов блок «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна.