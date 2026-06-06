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Медведев: выборы в Армении не будут считаться легитимными

Зампредседателя Совета безопасности отметил, что армянский премьер Никол Пашинян пытается устранить всех своих соперников.

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что парламентские выборы в Армении, назначенные на 7 июня, не будут считаться легитимными, так как действующий премьер-министр страны Никол Пашинян пытается устранить всех своих соперников.

«Пашинян обделался и теперь пытается выбить всех своих соперников на выборах. Такие выборы, очевидно, не будут считаться легитимными. Даже Вашингтон и Брюссель не прощают подобных поступков», — написал он в X.

Очередные парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. В выборах принимают участие 18 политических сил — 16 партий и 2 партийных блока. В выборах примут участие в том числе партия «Гражданский договор» во главе с премьером Николом Пашиняном, а также блоки «Армения» («Айастан») во главе с Робертом Кочаряном и «Сильная Армения» во главе с Нареком Карапетяном. В учрежденный бизнесменом Самвелом Карапетяном блок «Сильная Армения» вошли партии «Сильная Армения», «Новая эра» и «Объединенные армяне».

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