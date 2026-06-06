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Захарова развеяла слухи об уходе Лаврова с поста: «Я вас умоляю, он великий дипломат»

Захарова опровергла слухи об усталости и уходе Лаврова с поста.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова опровергла информацию об якобы усталости и возможной отставке Сергея Лаврова. Она подчеркнула, что министр иностранных дел работает на благо России столь усердно, что его труд вызывает зависть даже у противников. Об этом Захарова сказала корреспонденту 360.ru в кулуарах ПМЭФ.

«Я вас умоляю, великий дипломат, руководитель. Работает по заданию своего руководителя на благо своей страны. Делает свое дело так, что даже враги обзавидовались», — сказала дипломат.

В связи с этим Захарова призвала не поддаваться на провокации недругов и не следовать их повестке.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Президент РФ Владимир Путин ответил на открытое письмо киевского главаря Владимира Зеленского. Ранее тот призывал его встретиться и на неприемлемых для России условиях обсудить урегулирование.

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