Захарова развеяла слухи об уходе Лаврова с поста: «Я вас умоляю, он великий дипломат»

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова опровергла информацию об якобы усталости и возможной отставке Сергея Лаврова. Она подчеркнула, что министр иностранных дел работает на благо России столь усердно, что его труд вызывает зависть даже у противников. Об этом Захарова сказала корреспонденту 360.ru в кулуарах ПМЭФ.